Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere, Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin ilgili kurumlarla paylaşıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı." ifadesi kullanıldı.
Kastamonu'daki hasar tespit çalışmalarına Göktürk-1 desteği
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