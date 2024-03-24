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  4. Kate Upton reklam için havuzda... Yıllara meydan okuyan güzellik

Kate Upton reklam için havuzda... Yıllara meydan okuyan güzellik

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 10:45
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Erkek dergisi Maxim tarafından 2018 yılında “Dünyanın en seksi kadını” seçilen model Kate Upton yıllara meydan okuyor. Gözlerden uzak bir hayat süren Upton uzun zaman sonra reklam için havuzda poz verdi.

Modellik ve oyunculuk kariyerinde yükseleyerek bir döneme damga vuran Kate Upton büyük bir hayran kitlesine sahip. 2018 yılında erkek dergisi Maxim tarafından “Dünyanın en seksi kadını” seçilen model gözlerden uzak bir hayat sürüyor.


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ABD'li beyzbol oyuncusu Justin Verlander ile evlenen güzel model kariyerini de daha sakin bir yola sokmuştu.

Sunuculuk yapan güzel isim sosyal medyada pozlarını paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

Bir marka için reklam anlaşması yapan ve havuzda pozlarını paylaşan Upton'ı görenler "Yıllara meydan okuyor" demeden geçemedi.

Güzel model kızının doğumundan sonra tüm dikkatini ve zamanını kızına ayırmaya karar vermişti.

Upton geçtiğimiz yıllarda “Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi. Bir marka olarak, dönemde artık her vücut tipini kapsıyor olmalısınız. Her kadının orada temsil edilmesi gerekiyor, yoksa olay bayıcı olmaya başlar” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Upton Model
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