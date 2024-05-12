Kaybedilen top sonrası Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü!

Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

İki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkarken karşılaşmanın 44. dakikasında oldukça ilginç bir an yaşandı.

TOPUN ŞİDDETİNİ AYARLAYAMADI

Muslera'nın kısa pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakçı Köhn'e attığı pasta topun şiddetini ayarlayamayınca top dışarı çıktı ve Karagümrük kale vuruşu kazandı.

OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ

Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı bu basit top kaybı sonrası Okan Buruk saha kenarında çok sinirlenerek kulübeye doğru döndü ve yardımcı antrenörüne bir şeyler söylediği görüldü.

İŞTE O ANLAR...

(*Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

