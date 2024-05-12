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Kaybedilen top sonrası Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.05.2024 20:04
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Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da dakikalar 44'ü gösterirken kaybedilen top sonrası teknik direktör Okan Buruk saha kenarında adeta çılgına döndü. İşte o anlar...

Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

İki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkarken karşılaşmanın 44. dakikasında oldukça ilginç bir an yaşandı.

TOPUN ŞİDDETİNİ AYARLAYAMADI

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Muslera'nın kısa pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakçı Köhn'e attığı pasta topun şiddetini ayarlayamayınca top dışarı çıktı ve Karagümrük kale vuruşu kazandı.

OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ

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Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı bu basit top kaybı sonrası Okan Buruk saha kenarında çok sinirlenerek kulübeye doğru döndü ve yardımcı antrenörüne bir şeyler söylediği görüldü.

İŞTE O ANLAR...

(*Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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