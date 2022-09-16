YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

16.09.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün projesi kapsamında 80 engelliye akülü araç dağıtıldı.

"Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde akülü araç dağıtımı için tören düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserili iş adamı Çetin Şen'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kentte yapılan hayırseverliğin zirve yaptığını vurgulayan Özhaseki, Kayseri'nin cömertlikte eşi olmadığını, kazançlarını da toplumla da bölüştüğünü aktardı.

Erciyes Üniversitesindeki fakülte binalarının hayırseverler tarafından yapıldığını anlatan Özhaseki, "Hepimiz hayır işlemek için adeta sıraya giriyoruz. Vakıflar kuruyoruz. Kazandığımızı toplumla bölüşüyoruz. Böyle olunca toplum da kendi içinde barışık oluyor. Dayanışma oluyor, kardeşlik oluyor, uhuvvet oluyor, iyilik oluyor ve neticesi de inşallah hayır gelecek." ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yapılan proje ile emniyet personelin sosyal sorumluluğu ve motivasyonunun da olumlu yönde arttırdığını belirtti.

Son zamanlarda Kayseri'de uyuşturucuyla mücadelede çok büyük başarılar elde edildiğine değinen Çiçek, "Geçen hafta emniyetimiz 7 kilo uyuşturucuyu gençlerimizi zehirlemeden hemen önce yakaladı. Yine güven timlerimiz sokaklarda, meydanlarda, her yerde. Buradan söz veriyorum. Kayseri'de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Hiçbir parkta, hiçbir okul önünde torbacı bırakmayacağız." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise Engelsiz Yarınlar Projesinin dördüncü etap araç dağıtım programını gerçekleştirdiklerini, amaçlarının engellilerin yaşadığı çevreye ve sosyal hayata uyumunun kolaylaştırılmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Etkinlik akülü araçların dağıtımıyla sona erdi.

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Akülü Araç

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:13
Öğle
12:38
İkindi
16:08
Akşam
18:53
Yatsı
20:11
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.