Kayseri polisinden 80 engelliye akülü araç desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün projesi kapsamında 80 engelliye akülü araç dağıtıldı.

"Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde akülü araç dağıtımı için tören düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserili iş adamı Çetin Şen'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kentte yapılan hayırseverliğin zirve yaptığını vurgulayan Özhaseki, Kayseri'nin cömertlikte eşi olmadığını, kazançlarını da toplumla da bölüştüğünü aktardı.

Erciyes Üniversitesindeki fakülte binalarının hayırseverler tarafından yapıldığını anlatan Özhaseki, "Hepimiz hayır işlemek için adeta sıraya giriyoruz. Vakıflar kuruyoruz. Kazandığımızı toplumla bölüşüyoruz. Böyle olunca toplum da kendi içinde barışık oluyor. Dayanışma oluyor, kardeşlik oluyor, uhuvvet oluyor, iyilik oluyor ve neticesi de inşallah hayır gelecek." ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yapılan proje ile emniyet personelin sosyal sorumluluğu ve motivasyonunun da olumlu yönde arttırdığını belirtti.

Son zamanlarda Kayseri'de uyuşturucuyla mücadelede çok büyük başarılar elde edildiğine değinen Çiçek, "Geçen hafta emniyetimiz 7 kilo uyuşturucuyu gençlerimizi zehirlemeden hemen önce yakaladı. Yine güven timlerimiz sokaklarda, meydanlarda, her yerde. Buradan söz veriyorum. Kayseri'de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Hiçbir parkta, hiçbir okul önünde torbacı bırakmayacağız." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise Engelsiz Yarınlar Projesinin dördüncü etap araç dağıtım programını gerçekleştirdiklerini, amaçlarının engellilerin yaşadığı çevreye ve sosyal hayata uyumunun kolaylaştırılmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Etkinlik akülü araçların dağıtımıyla sona erdi.