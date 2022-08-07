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Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

07.08.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Birlik Beraberlik Gecesi kapsamında konser verildi.

Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gecede, ilk olarak sanatçı Mustafa Örs ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne aldı.

Topluluk konserde çeşitli türküler seslendirdi.

İsmail Altunsaray da programda sevilen eserlerini söyledi.

Etkinlikte vatandaşlar da türkülere ve şarkılara eşlik etti.

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi

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