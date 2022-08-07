KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Birlik Beraberlik Gecesi kapsamında konser verildi.
Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gecede, ilk olarak sanatçı Mustafa Örs ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne aldı.
Topluluk konserde çeşitli türküler seslendirdi.
İsmail Altunsaray da programda sevilen eserlerini söyledi.
Etkinlikte vatandaşlar da türkülere ve şarkılara eşlik etti.
Kayseri'de Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi
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