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Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

16.06.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi.

2020 yılında kaybolan eski sevgilisi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Y.K. ile olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi R.K. ve babası A.K, adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle dün gözaltına alınan Y.K. cinayeti itiraf etmiş, cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylemişti.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürmüştü.

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

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