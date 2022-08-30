YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

30.08.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de şehit ve gazi çocukları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Ay Yıldız Turu" ile eğlendi.

Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve klasik otomobil, off-road, motosiklet ve bisiklet gruplarının destek verdiği etkinlik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Otopark'ında başladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde "Şehit ve Gazi Çocukları ile Kocasinan'ı Turluyoruz" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Misafirlerinin "Ay Yıldız Turu" ile eğlenceli vakit geçireceklerini dile getiren Çolakbayrakdar, etkinlikle çocuklara bayram havası yaşatacaklarını belirtti.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise "Vatan ve bayrak için can veren şehitlerin emaneti çocuklarımız ile aynı amaç için mücadele ederken gazi olan kahramanlarımızın çocukları için bir araya geldik." dedi.

Şehit yakını 12 yaşındaki Hatice Yılmaz da 30 Ağustos Zafer Bayramı için burada olduğunu ifade ederek "Klasik arabaları çok severim. Binmek hayalimdi. Bugün bunu gerçekleştirmek için buradayım." dedi.

Konuşmaların ardından klasik otomobil, modifiye araçlar ve motosiklete binen katılımcılar, şehir turunu Cumhuriyet Meydanı'nda noktaladı.

Öte yandan, CHP Kayseri İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yürüyüş düzenledi.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezinin önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.