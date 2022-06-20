KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kocasinan Bulvarı'ndaki altgeçitte 6 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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