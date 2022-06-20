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Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

20.06.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kocasinan Bulvarı'ndaki altgeçitte 6 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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