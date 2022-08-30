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Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

30.08.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda zor bir mücadeleye çıkacaklarını ancak taraftarlarına galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.

Atan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresunspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin tadını çıkardıklarını ve artık Fenerbahçe maçına odaklandıklarını belirtti.

Zor bir fikstürle lige başladıklarını vurgulayan Atan, "Üçüncü deplasmanımız, yine ligde şampiyonluk yaşayan bir başka takıma karşı mücadele vereceğiz. Kolay değil çok. Geniş bir kadrosu olan takıma karşı oynayacağız. Fizik durumları iyi. Bugünden itibaren analizlere başladık. Zor bir maç olacağının farkındayız ama biz de artık deplasmandan bir şeyler getirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Atan, Giresunspor karşısında bu sezonki en iyi futbollarını oynadıklarını ve bu oyunun üzerine koyarak lige devam etmek istediklerini söyledi.

Farklı oyun dizilişleri denediklerinin altını çizen Atan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra 2-3 tane farklı oyun oynamaya çalışacağız. Giresun maçında farklı dizilişimizi gösterdik. Bu hafta da bir sürprizimiz olabilir. Rakibin durumuna göre, presine göre, yaptığı baskıya göre, aldığı pozisyona göre bir oyun planı belirleyip Fenerbahçe maçına hazır hale gelmeye çalışacağız. Beşiktaş maçında iyi oynadık, Başakşehir maçının ilk yarısı fena değildi. Giresunspor maçında isteğimiz oyunu oynadık. Bu maçtaki 3'üncü gol öncesinde takım 25 pas yaptı. Önde olmamıza rağmen geriye çekilmedik, pozisyona girmeye devam ettik. Oyuncularımız iyi reaksiyon veriyor. Onlardan çok memnunuz."

Takımın önemli isimlerinden Gustavo Campanharo ise Çağdaş Atan'la birlikte gelen yeni sistemi tam anlamıyla uygulayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Campanharo, Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele ortaya koyup Kayseri'ye 3 puanla dönmek istediklerini dile getirdi.

Kaleci Bilal Bayazıt da "Giresun maçında çok iyi oynadık ve hocanın istediklerini yaptık. Sisteme alışıyoruz, bunu devam ettirmeye çalışacağız. İnşallah bu hafta Fenerbahçe maçında da aynı sistemle, aynı güvenle puanları alacağımıza inanıyorum. Bu oyunla her takıma karşı kazanabiliriz. Yeter ki hocanın istediklerini yapalım ve inanalım." şeklinde konuştu.

- Antrenman

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Kayserispor, Fenerbahçe maçına odaklandı

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Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Atan Kayserispor fenerbahçe futbol

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