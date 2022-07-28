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Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

28.07.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini ve ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçını heyecanla beklediklerini söyledi.

Atan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının lige hazır olduğunu belirtti.

Hazırlık maçlarında takımı tam anlamıyla görme imkanı bulduklarını vurgulayan Atan, şöyle devam etti:

"Zor bir fikstürle lige başlayacağız. İlk rakibimiz Beşiktaş. Çok ciddi transferler yaptılar. Ama saha içerisinde organizasyon anlamında halen sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var. Biz bu zaafları maksimum seviyede kullanmak istiyoruz. Tabii geçen seneden kalan olumsuz alışkanlıklarımızı da en az seviyeye indirmek istiyoruz. Artık maç haftasına girdik ve ligi heyecanla bekliyoruz. İyi işler yapacağımızı, iyi işler çıkaracağımızı, iyi oyunlar çıkaracağımızı hayal ediyor ve düşünüyoruz. Umarım öyle olur."

Atan, birkaç sakatlık dışında hazır bir kadro ile sezona başlayacaklarını ve bunu avantaja çevirerek Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini dile getirdi.

En temel hedeflerinin sezonu güvenli bir şekilde tamamlamak olduğuna dikkati çeken Atan, şunları kaydetti:

"İlk 10 hafta bizim için çok önemli. Fikstürümüz gerçekten çok zor. Bizi bu yıl en çok zorlayacak olan şey bu bence. İlk 10 haftada şampiyonluğa oynayan 5 takımla karşılaşacağız. Şu an bir puan hesaplaması yapmadık açıkçası. Önce sahada kendimizi bir görelim sonra hedef koyarız. Cumartesi günü Malatyaspor'la son hazırlık maçımızı yapacağız. Genç kadro havuzumuz çok geniş. Sezon içerisinde 3-4 oyuncumuzu zaman zaman kullanacağız. Özellikle birinden çok fazla ümitliyiz."

- Antrenman

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçına odaklandı

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Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Atan Kayserispor futbol

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