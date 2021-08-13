Kayserispor'un yeni transferi Mane geldi

Süper Lig'de sezona güçlü girmek isteyen Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de oynayan Carlos Mane ile anlaşmaya vardı.

Portekizli futbolcu, gece Kayseri'ye geldi. 26 yaşındaki Mane, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takıma katılacak.

Mane; Sporting Lizbon, Stuttgart, Union Berlin ve Rio Ave takımlarında forma giydi. 208 resmi maçta 27 gol atan Portekizli, 2020-2021 sezonunda Rio Ave ile 40 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA