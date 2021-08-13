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Kayserispor'un yeni transferi Mane geldi

13.08.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'un yeni transferi Carlos Mane, kente geldi. 26 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Süper Lig'de sezona güçlü girmek isteyen Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de oynayan Carlos Mane ile anlaşmaya vardı.

Portekizli futbolcu, gece Kayseri'ye geldi. 26 yaşındaki Mane, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takıma katılacak.

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Mane; Sporting Lizbon, Stuttgart, Union Berlin ve Rio Ave takımlarında forma giydi. 208 resmi maçta 27 gol atan Portekizli, 2020-2021 sezonunda Rio Ave ile 40 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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