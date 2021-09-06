Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübünün hayatını kaybeden eski başkanlarından Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı.

Mamur için şehir mezarlığındaki Hulusi Akar Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Buradaki törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman, oyuncular Uğur Demirok, İlhan Parlak ve Kolovetsios, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy ile Mamur'un yakınları ve sevenleri katıldı.

Mamur'un cenazesi, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın kıldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Mamur, 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı.