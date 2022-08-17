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KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

17.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Genel Merkezi'ndeki protokol imza törenine, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile diğer yetkililer katıldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 17 Ağustos 1999'daki depremde yaşamını yitirenleri rahmetle andı, depremin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ombudsman Malkoç, "Böyle bir protokolün yapılması hakikaten Türkiye, gençler ve halkımız için çok faydalı, umut verici ve heyecan verici." dedi.

KDK olarak 150 üniversitede ombudsmanlık topluluğu kurarak faaliyetler yürüttüklerini anlatan Şeref Malkoç, gençlere eğitim çağında hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti, adaleti, hak arama yollarını anlatma çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Malkoç, "Çünkü gençlerimiz bu anlamda ne kadar iyi yetişirse, hukukun üstünlüğü hakkaniyet konusunda ne kadar şuurlanırsa toplumun sorunları o kadar daha azalır ve rahat çözülür. İşte Kızılay ile imzalayacağımız protokolle, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumunun üniversitelerdeki binlerce gencini Kızılayımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da iki kurum arasındaki iş birliği protokolünün, gönüllülük ve insanlara yardım alanlarına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Malkoç ve Kınık, iş birliği protokolünü imzaladı.

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

KDK ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay kamu denetçiliği kurumu

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