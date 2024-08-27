Kemal Sunal'ın vefat ettiği uçağın görüntüleri ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl kullanılıyor

Usta sanatçı Kemal Sunal Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir sosyal medya kullanıcısı o uçağın içinden görüntüler paylaştı. Şimdilerde Kastamonu'da yer alan uçağın kafeye dönüştürüldü.
Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atan Kemal Sunal, 1974'te yayımlanan Salako filmiyle ilk başrol deneyimini edinmişti. Kariyer yaşamı boyunca sayısız başarılı yapıtta rol aldı.
Uçak ve deniz taşıtlarından korkan Kemal Sunal, hayatı boyunca daima kara taşıtlarını tercih etti.
Ancak tarihler 3 Temmuz 2000'i gösterdiğinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağı onun sonu oldu. Usta oyuncu uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında aramızdan ayrıldı.
Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülürken Zeki Alasya, Sunal'ın ölümüyle ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir:
"Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa, imkânı yok binmez."