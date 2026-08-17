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Bruce Willis kızının düğününde ortaya çıktı! Son hali yürek burktu

Bruce Willis, uzun süredir mücadele ettiği demans hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir hayat sürerken kızı Tallulah Willis’in düğününde yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali hayranlarını duygulandırdı.

Bruce Willis kızının düğününde ortaya çıktı! Son hali yürek burktu

Aksiyon filmlerinin efsanevi yıldızı Bruce Willis, afazi (söz yitimi) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. Aynı zamanda demansla da mücadele eden efsane oyuncunun son durumu hakkında kızı zaman zaman bilgi veriyordu.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis son olarak babasının konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını, geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söylemişti.

Bruce Willis kızının düğününde ortaya çıktı! Son hali yürek burktu 1

32 yaşındaki Tallulah ile 2023 yılından bu yana nişanlı olduğu Justin Acee, geçtiğimiz hafta Idaho'da, Demi Moore'un kır evinde düzenlenen bir açık hava töreninde hayatlarını birleştirdi.

Bruce Willis kızının düğününde ortaya çıktı! Son hali yürek burktu 2

Bruce Willis, kızı Tallulah Willis'in düğününde ortaya çıktı. 71 yaşındaki Bruce Willis, uzun zamandır devam eden gözlerden uzak yaşamının ardından kızının en özel gününde kameralara yansıdı.

Bruce Willis kızının düğününde ortaya çıktı! Son hali yürek burktu 3

Tallulah Willis ve Justin Acee'nin Bruce Willis'i aralarına alarak verdiği poz Vogue dergisi tarafından yayınlandı.

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Bruce Willis
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