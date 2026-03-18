Kenan Yıldız'dan ortalığı karıştıran Milli Takım itirafı! "Türkiye'yi seçtim çünkü Almanya..." Taraftar ayaklandı!

İtalya Serie A devi Juventus'ta 10 numaralı formayı sırtına geçiren ve A Milli Takımımızın gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Kenan Yıldız, verdiği son röportajda büyük bir iletişim kazasına imza attı.

Kariyer yolculuğu, hedefleri ve Juventus günleri hakkında samimi açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki genç yetenek, konu Milli Takım tercihine geldiğinde kurduğu cümlelerle Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

"ALMANYA BENİ DİKKATE ALMIYORDU..."

Kenan Yıldız'a yöneltilen "Neden Almanya değil de Türkiye Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna verdiği yanıt, Ay-Yıldızlı formanın bir "B planı" olarak görüldüğü algısını yarattı.

Genç yıldız, tepkilerin odağına yerleşen o anlarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Milli Takımı'nı seçtim, çünkü Almanya'da beni dikkate almıyorlardı, iyi görülmüyordum, hep başkalarını çağırıyorlardı. Yeteneklerimin farkında olan sadece ben değildim. Küçükken katıldığım tüm turnuvalarda MVP (En Değerli Oyuncu) seçiliyordum."

SOSYAL MEDYADA İNFİAL: "TÜRKİYE KİMSENİN İKİNCİ SEÇENEĞİ OLAMAZ!"

Kenan Yıldız'ın, Türkiye'yi seçme nedenini "aidiyet" veya "gurur" gibi duygulardan ziyade, Almanya'nın kendisini fark etmemesine ve "dikkate almamasına" bağlaması sosyal medyada adeta infial yarattı.