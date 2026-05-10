MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

"Oğlumu FETÖ’cü diye ihbar ettim!" Ünlü iş adamının babasından bomba itiraf!

Ünlü kahve markasının sahibi Cengiz Deveci ile babası Mehmet Deveci arasındaki hukuk savaşı aile faciasına dönüştü! "Deli" raporu aldırılmak istendiğini iddia eden baba, holding sahibi oğlunu FETÖ'cü diye ihbar ederek "Onun sır küpüyüm, her şeyi biliyorum" dedi. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla yeniden görülecek olan bu büyük kavgada; akıl sağlığı raporları, kumar iddiaları ve havada uçuşan suçlamalar Türkiye'nin gündemine oturdu.

"Oğlumu FETÖ’cü diye ihbar ettim!" Ünlü iş adamının babasından bomba itiraf!
Çiğdem Berfin Sevinç

Günaydın'dan Sema Demir'in haberine göre; ünlü bir kahve markasının sahibi, işadamı Cengiz Deveci, babası Mehmet Deveci'ye akıl sağlığının yerinde olmadığı, kumar bağımlısı olduğu ve savurgan hareketlerinin bulunduğu iddiasıyla 'vesayet' davası açtı. Mahkeme davanın reddine karar verdi ancak İstinaf Mahkemesi, eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

"Oğlumu FETÖ’cü diye ihbar ettim!" Ünlü iş adamının babasından bomba itiraf! 1

'ONUN SIR KÜPÜYÜM'

Karara isyan eden baba Mehmet Deveci, "Ben gariban bir sokak sütçüsüydüm. Kendisinin holdingi, 8 oteli ve 100'e yakın aracı var. Ben bu paranın kaynağını biliyorum, onun sır küpüyüm. Oğlumu FETÖ'cü diye ihbar ettim. Eşimle aram bozulup ayrılınca annesinin intikamını almak için ve açıklarını çıkarmayayım diye bana deli raporu almaya çalışıyor" dedi.

"Oğlumu FETÖ’cü diye ihbar ettim!" Ünlü iş adamının babasından bomba itiraf! 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

RAPORA GÖRE AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Mahkeme, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Mehmet Deveci hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Raporda, Mehmet Deveci'nin herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği ve demans denilen bunama halinin saptanmadığı belirtildi. Raporda, kendisine vasi veya yasal danışman tayinine mahal olmadığı da kaydedildi.

Davayı 2025'te karara bağlayan mahkeme, Cengiz Deveci'nin açtığı 'vesayet' davasının esastan reddine karar verdi. Karara itiraz eden Cengiz Deveci, 'akli melekeleri yerindedir' raporu verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanıyabilene aşk olsun! Berk Cankat’ın radikal imaj değişikliğiTanıyabilene aşk olsun! Berk Cankat’ın radikal imaj değişikliği
Hazal Filiz Küçükköse’den şok itiraf: "Merkür retrosu vardı, reddettim!"Hazal Filiz Küçükköse’den şok itiraf: "Merkür retrosu vardı, reddettim!"

Anahtar Kelimeler:
fetö Cengiz Deveci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.