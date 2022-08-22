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Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

22.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında dün iki cesedin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, cinayet iddiasıyla akrabalık ilişkisi bulunan Suriye uyruklu Ş.H.S'yi (30) Gaziantep'te yaptığı operasyonla yakaladı. Kilis'e getirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

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Gözaltı Şüpheli Kilis jandarma

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