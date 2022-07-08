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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

08.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anın da müdahale eder ekipler, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına da izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kırıkkale trafik yogunlugu

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