Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' dedi, gözler sunacağı listeye çevrildi! Emre Belözoğlu detayı, ilk kez açıklandı: Sonraki duruşma çok heyecanlı olacak

Türkiye günlerdir banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddialarını konuşuyor. Savcılık, bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açarken, bankacı Seçil Erzan’ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Dava dosyasındaki diğer şüphelilerin ise 4 yıl 6 aydan 97 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava süreciyle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkarken, Erzan'ın ifadesinde ismini vermediği 'Kapalıçarşı tefecisi'nin kim olduğu ise gizemini koruyor.





Bankacı Seçil Erzan'ın ifadesinde Kapalıçarşı'daki bu kişiden para aldığını ancak 'korktuğu' için ismini vermediğini belirtirken, "Kapalıçarşı’da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum" dediği belirtildi. Erzan'ın sözünü ettiği 'Kapalıçarşı tefecisi'nin kim olduğuna dair bir detay ise iddanamede yer almadı.

Söz konusu dolandırıcılık skandalının mağdurlarından olan Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu, TV100 canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

KAPALIÇARŞI TEFECİSİ KİM? "İsmi verilmeyen bir Kapalıçarşı tefecisi var. Bu kim? HTS kayıtlarından kolayca bulunamaz mı?" sorularına yanıt veren Mosturoğluğlu; şu ifadeleri kullandı; "Bu iddia, tutuklu banka müdürü Seçil Erzan'ın söylediği bir şey. Tefecilerden de para satın aldığını bazı kişilere kesinlikle fon vaat etmediğini söyledi. Bunların bir kısmını isim vererek anlattı. Bir tanesi içinse isim vermedi. Ama 'Ben bu sisteme giren çıkan paraları hangi gün kimden ne kadar adlığımı kime ne kadar verdiğimi yazılı olarak mahkemeye sunacağım' dedi.

"MAĞDUR VE ŞÜPHELİ SAYISI ARTABİLİR" Biz şimdi onu bekliyoruz. Bu mahkemeye sunulacak evrağın doğruluğu tespit edilirse belki bir başka boyutta konuşuyor olacağız. Yani mağdur ve şüpheli sayısı artabilir. 18 şikayetçi vardı bu sayı 19 oldu."