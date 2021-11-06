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  4. Kim Kardashian’ın yeni ilişki haberleri üzerine Kanye West atağa geçti! Hâlâ karım"

Kim Kardashian’ın yeni ilişki haberleri üzerine Kanye West atağa geçti! Hâlâ karım"

06.11.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ve Kanye West ayrılık haberlerinden sonra yeni ilişkileriyle de sık sık gündeme geliyorlar. Son olarak Kardashian'ın son yılların parlayan komedyeni, Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başlaması West'in ilişkilerini kurtarmak için harekete geçmesine neden oldu.

Saturday Night Live’da şov gereği dudak dudağa gelen Kardashian ve Davidson, ardından birlikte ve el ele görüntülenince West sessizliğini bozdu.

KISKANDI: O HÂLÂ KARIM

Yakın zamanda bir podcast programına katılan Kanye West, ayrılıklarıyla ilgili açıklamalar yaparken Kardashian’dan sık sık “karım” diye bahsetti.
West, henüz boşanmadıklarını belirtirken, çocuklarının da bir arada olmalarını istediğini söyledi:
“Bu, benim için bir şaka değil. Henüz boşanmadık bile. Çocuklarım ebeveynlerinin bir arada kalmasını istiyor. bizim birlikte olmamızı istiyorlar.”
West, ayrıca eğlence dünyasının ve medyanın ilişkilerine karşı olduğunu da iddia etti: “Medyaya bakarsanız, öne çıkardıkları şey bu değil. Onlar, yeni bir bölüm, yeni bir TV şovu olmasını istiyorlar.”
West ayrıca Kardashian’ın yayıncısının ayrılma konusunda güzel yıldızı da teşvik ettiğini de söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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