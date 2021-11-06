Kim Kardashian’ın yeni ilişki haberleri üzerine Kanye West atağa geçti! Hâlâ karım"

Saturday Night Live’da şov gereği dudak dudağa gelen Kardashian ve Davidson, ardından birlikte ve el ele görüntülenince West sessizliğini bozdu.

KISKANDI: O HÂLÂ KARIM

Yakın zamanda bir podcast programına katılan Kanye West, ayrılıklarıyla ilgili açıklamalar yaparken Kardashian’dan sık sık “karım” diye bahsetti.

West, henüz boşanmadıklarını belirtirken, çocuklarının da bir arada olmalarını istediğini söyledi:

“Bu, benim için bir şaka değil. Henüz boşanmadık bile. Çocuklarım ebeveynlerinin bir arada kalmasını istiyor. bizim birlikte olmamızı istiyorlar.”

West, ayrıca eğlence dünyasının ve medyanın ilişkilerine karşı olduğunu da iddia etti: “Medyaya bakarsanız, öne çıkardıkları şey bu değil. Onlar, yeni bir bölüm, yeni bir TV şovu olmasını istiyorlar.”