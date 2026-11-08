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İbrahim Selim sordu Mahsun Karaca açık açık anlattı: Jigolo bara gittik...

Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Mahjun Karaca, Mahsun J için jigolo bara gittiklerini ve yaşananları anlattı.

İbrahim Selim sordu Mahsun Karaca açık açık anlattı: Jigolo bara gittik...
Nebahat Kübra Akalın

Mahsun Karaca'nın başrolünde olduğu Mahsun J, GAİN'de iki sezonun ardından aniden final yapmıştı. Mahsun J ile tanınan Karaca İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Mahsun J hakkındaki soruları yanıtlayan ünlü isim sosyal medyada da gündeme geldi.

İbrahim Selim Mahsun Karaca'ya "Mahsun J rolüne hazırlanırken jigoloların bulunduğu bir bara gidip araştırma yapmışsın. Bu doğru mu?" diye açık açık sordu.

İbrahim Selim sordu Mahsun Karaca açık açık anlattı: Jigolo bara gittik... 1

"GARSONLAR BENİ GÖRÜNCE..."

Mahsun Karaca ise bu bilgiyi doğrulayacak yaşananları şöyle anlattı:

"Ya doğru da tam anlatayım işte abi. Hani tam olarak da öyle değil yani. Bizim dizinin yönetmeni Ömer Sinir beni aradı. Dedi ki jigolo bar buldum dedi. Var mı dedim İstanbul'da? Varmış dedi. Dedi, 'Oraya gideceğim. Sen de gel.' Setimizden Gönül Hanım da vardı. Üçümüz gittik dedi ki şeye bakacağım yani hal tavırları nasıl?

İbrahim Selim sordu Mahsun Karaca açık açık anlattı: Jigolo bara gittik... 2

Zaten garsonlar beni gördü. Abi sen burada ne yapıyorsun filan dedi. Gittik işte izledi. Hatta böyle bize selam veren birini çağırdı işte hani sohbet etti aslında nedir ne değildir falan. Kılık kıyafetlerine baktı, ortama baktı. Öyle onun için gittik yani."

İbrahim Selim bunun üzerine "İşe yaradı mı?" diye sorunca Mahsun Karaca "Yaramıştır" yanıtını verdi.

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Mahsun Karaca
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