İbrahim Selim sordu Mahsun Karaca açık açık anlattı: Jigolo bara gittik...

Mahsun Karaca'nın başrolünde olduğu Mahsun J, GAİN'de iki sezonun ardından aniden final yapmıştı. Mahsun J ile tanınan Karaca İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Mahsun J hakkındaki soruları yanıtlayan ünlü isim sosyal medyada da gündeme geldi.

İbrahim Selim Mahsun Karaca'ya "Mahsun J rolüne hazırlanırken jigoloların bulunduğu bir bara gidip araştırma yapmışsın. Bu doğru mu?" diye açık açık sordu.

"GARSONLAR BENİ GÖRÜNCE..."

Mahsun Karaca ise bu bilgiyi doğrulayacak yaşananları şöyle anlattı:

"Ya doğru da tam anlatayım işte abi. Hani tam olarak da öyle değil yani. Bizim dizinin yönetmeni Ömer Sinir beni aradı. Dedi ki jigolo bar buldum dedi. Var mı dedim İstanbul'da? Varmış dedi. Dedi, 'Oraya gideceğim. Sen de gel.' Setimizden Gönül Hanım da vardı. Üçümüz gittik dedi ki şeye bakacağım yani hal tavırları nasıl?

Zaten garsonlar beni gördü. Abi sen burada ne yapıyorsun filan dedi. Gittik işte izledi. Hatta böyle bize selam veren birini çağırdı işte hani sohbet etti aslında nedir ne değildir falan. Kılık kıyafetlerine baktı, ortama baktı. Öyle onun için gittik yani."

İbrahim Selim bunun üzerine "İşe yaradı mı?" diye sorunca Mahsun Karaca "Yaramıştır" yanıtını verdi.