SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Kimse ne olduğunu anlamadı! Alanyaspor maçı öncesi röportaja gelen Mourinho, bir anda taburenin üzerine çıktı ve...

Kimse ne olduğunu anlamadı! Alanyaspor maçı öncesi röportaja gelen Mourinho, bir anda taburenin üzerine çıktı ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 21:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho maç önü röportajı esnasında yaptığıyla gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 4. haftasında perde Fenerbahçe Alanyaspor mücadele ile açıldı. Karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:00 47'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

BİR ANDA TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Screenshot_21

Maç önü yayıncı kuruluşa röportaj vermek için alana gelen Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi.

MUHABİR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Screenshot_12

Yaşanan bu beklenmedik durum sonrası yayıncı kuruluş muhabiri de şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çekimi sonrası Mourinho tabureden inerek röportajına devam etti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho Alanyaspor son dakika fenerbahçe röportaj
En Çok Okunan Haberler
Yapay zeka açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar?

Yapay zeka açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar?

'Hayati tehlikeyi atlattı' denmişti! Üzen haber geldi

'Hayati tehlikeyi atlattı' denmişti! Üzen haber geldi

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına gelen mesaj panik yarattı! "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var"

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına gelen mesaj panik yarattı! "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var"

Havalimanında görülmüştü! G.Saray'dan 'KAP' açıklaması geldi

Havalimanında görülmüştü! G.Saray'dan 'KAP' açıklaması geldi

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.