Kimse ne olduğunu anlamadı! Alanyaspor maçı öncesi röportaja gelen Mourinho, bir anda taburenin üzerine çıktı ve...

Süper Lig'in 4. haftasında perde Fenerbahçe Alanyaspor mücadele ile açıldı. Karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

BİR ANDA TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Maç önü yayıncı kuruluşa röportaj vermek için alana gelen Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi.

MUHABİR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşanan bu beklenmedik durum sonrası yayıncı kuruluş muhabiri de şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çekimi sonrası Mourinho tabureden inerek röportajına devam etti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)