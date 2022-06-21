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Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

21.06.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

KIRIKKALE / SİVAS (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ve Sivas'ın Gemerek ilçelerinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yahşihan'da ikindi vakti aniden bastıran sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kara yolunda ilerleyen bazı sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek yağışın durmasını bekledi.

İlçedeki bazı yollarda da su birikintileri oluştu.

- Sivas

Gemerek ilçesinde de öğleden sonra şiddetli sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

İlçe merkezinden geçen iki derenin taşması sonucu sokak, cadde ve yolları su bastı.

Bir sitenin sakinleri bahçede biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sivas-Kayseri kara yolunda sürücüler sağanak nedeniyle güçlükle ilerledi.

Öte yandan dolu ve sağanak, bazı tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

Kırıkkale ve Sivas'ta, dolu ve sağanak etkili oldu

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