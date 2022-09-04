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Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

04.09.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında Osman Yüksel'e ait dairenin salon kısmında, evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, evin balkonunda bulunan kombinin patlama riskine karşı caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Doğal gaz firması yetkilileri de bina girişinden gazı keserek önlem aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Salonun elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında, dairede hasar oluştu.

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

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yangın Kırıkkale apartman

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