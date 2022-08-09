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Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

09.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de komiser yardımcısı, kullandığı otomobilinin köprüden düşmesi sonucu yaralandı.

Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı F.K.T. idaresindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde maket polis aracına çarptıktan sonra ağaçlık alandan geçerek köprüden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün, sabah mesai bitimi evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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trafik kazası Kırıkkale

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