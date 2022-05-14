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Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı

14.05.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin fabrika duvarına çarptığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin fabrika duvarına çarptığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2165'inci Sokak'ta Makina ve Kimya Endüstrisi'nin mühimmat fabrikası önünde meydana geldi. Ümit G. (50) yönetimindeki 19 SN 313 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Ümit G. yaralandı.
Başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı

Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Bölge - Kırıkkale -

Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Bölge - Kırıkkale -

Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Bölge - Kırıkkale -

Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Bölge - Kırıkkale -

Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Bölge - Kırıkkale -

Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Bölge - Kırıkkale -

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