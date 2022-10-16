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Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

16.10.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

C.Ç. (45) idaresindeki 06 VAC 48 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.R.S'nin kullandığı 46 ADR 792 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü C.Ç. ile otomobilde bulunan R.Ç. (75), S.Ç. (19), H.Ç. (45) ve Ş.K. (49) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeden ayrılarak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir firmanın içerisine giren tır sürücüsü, kazayı fark etmediğini iddia etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Kırıkkale

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