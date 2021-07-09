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Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

09.07.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seyir halindeyken alev alan kimyasal madde yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda, B.K. yönetimindeki plakası alınamayan seyir halindeki kimyasal madde yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı.

Alevleri fark eden sürücü yol kenarına çektiği tırla yangının çevreye sıçramasını engelledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı
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yangın Kırıkkale

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