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Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

24.08.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kadir Ayyıldız idaresindeki 06 ADT 846 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 12. kilometresinde önünde seyreden Reşat Nas'ın kullandığı (28) 06 KMJ 23 plakalı otomobile, bu araç da önünde seyreden Cemal Kaçıran idaresindeki 41 EV 836 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Nas ve Nurdan Gümüş (27) ile Elif Gülten Kaçıran (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızılırmak Mahallesi 86. Sokak'taki kazada ise Saliha Demirhan'ın kullandığı 71 AAV 045 plakalı otomobil ile Mehmet Kaçar idaresindeki 71 ACE 329 kamyonet çarpıştı.

Kazada, Rümaysa Ünal (12), Safiye Sümeyye Araz (14), Şüheda Şeyda Demirhan (10) ve Yetiş Taşçı (15) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'deki iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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trafik kazası Kırıkkale

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