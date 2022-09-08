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Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

08.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı.

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Orgeneral Namık Kemal Ersun Kışlası'ndaki programda, vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harp araç gereçlerini inceledi.

Sergide leopar 1T tankı, fırtına obüsü, poyraz mühimmat yükleme aracı, zırhlı muharebe aracı, ateş destek otomasyon sistemi aracı, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, kara gözetleme radarı, RPG 7 tank savar silahı, yeni milli piyade tüfeği 76 yer aldı.

Sergide çocukların bazı zırhlı araçların içine girmelerine izin verildi.

Sergiyi, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan da gezdi.

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

Kırklareli'nde "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" açıldı

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Kırklareli açılış sergi tsk

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