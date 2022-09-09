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Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

09.09.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 14. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" temalı defile yapıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak kırmızı ve beyaz renklerden hazırlanan 24 geleneksel kadın kıyafeti Yayla Meydanı'nda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 1 saat süren defilenin ardından dans gösterisi gerçekleştirildi.

Defileyi Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, defilenin ardından AA muhabirine, Türk kırmızısını tanıtmak için yurt içi ve yurt dışında bir çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Türk kırmızısı ile birçok tasarım yaptıklarını belirten Özefsun, 2010 yılında bu rengin patentini aldıklarını kaydetti.

Bu tür değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Özefsun, "Şöyle ki sahiplenilmeyen değerlerimiz, sahipleniliyor başka ülkeler tarafından. Bu değerimiz de 250 yıl önce Türkiye'den kaçırıldı. Biz ancak 2010 yılında bu değerimize sahip çıktık. Bu önemli bir hizmettir." diye konuştu.

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi gerçekleştirildi

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