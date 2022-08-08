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Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

08.08.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Yaklaşık 1000 kişilik aşure, kazanlarla külliye meydanına getirildi.

Burada dua okunmasının ardından Vali Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Nuri Araz ve diğer protokol üyeleri aşure dağıttı.

Vali Buhara, burada yaptığı açıklamada, bugün Muharrem ayının 10. günü olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde aşure geleneğinin Kırşehir'de devam ettirildiğini söyledi.

Aşureyi hazırlayanlara teşekkür eden Vali Buhara, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği üzere Peygamber efendimizin torunları Hasan ile Hüseyin efendilerimizin şehadete yürüdüğü bir gün. Dolayısıyla yanı zamanda matem günü. Bugün toplumumuzun ortak değeri olan ve evlerimizde pişirilerek komşularımıza, yakınlarımıza dağıttığımız aşuremizin günü. Aynı zamanda bizi biz yapan günlerden bir tanesi. İnşallah biz de Kırşehir'de birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bu günü idrak ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yiyenlere afiyet olsun, yapanların da ellerine sağlık."

Aşure dağıtımına siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Buhara ve protokol üyeleri, aşure dağıtımının ardından gençler ve öğrencilerle sohbet etti.

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde bin kişilik aşure dağıtıldı

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