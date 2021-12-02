Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kış tatili başlıyor! Kartalkaya’da yeni sezon 17 Aralık'ta başlayacak

Kış tatili başlıyor! Kartalkaya’da yeni sezon 17 Aralık'ta başlayacak

02.12.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, 17 Aralık'ta açılacak. Kar makinelerinden takviyeyle pistlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı merkezdeki otellerde, pandemi süreci kapsamında da tedbirler alındı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Kartalkaya'daki 5 otel tarafından sezonun 17 Aralık'ta açılmasına yönelik son hazırlıklar yapılıyor.

TURİST YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

1

1
2 bin yatak kapasiteli merkezde, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte, otomatik sistemli telesiyejlerin bakım ve onarımları da yapıldı. Ayrıca otellerde pandemi süreci kapsamında tedbirler alındı.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

KAR KALINLIĞI 20 SANTİM
Kartalkaya'da kar makinelerinin takviyesiyle pistlerde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı. Sezonun başlamasıyla beklenen kar yağışlarıyla kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.

3

3
Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, otellerin sezon için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Kartalkaya’daki otelciler olarak biz hemen hemen hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Şu anda yaklaşık 20 santim civarında kar var. 2 gün hava açık sonrasında yeniden yağış başlıyor. Biz de bu durumda en geç 17 Aralık’ta sezonu açarız, diye düşünüyorum. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ayın 17'sine hazırız" dedi.

250 BİN TATİLCİ BEKLENTİSİ

250 BİN TATİLCİ BEKLENTİSİ
Geçen yıla göre daha iyi sezon beklediklerini kaydeden Başkan Ergül, "Bu senenin geçen senelerden daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü geçen sene pandemiden ve karın geç yağmasından Ocak 15’te sezonu başlatmıştık. Bu sene misafirlerimiz pandemiden dolayı evlerinde epey sıkıldı. Daha yoğun geçeceğini bekliyoruz. En aşağı 250 bin kişinin Kartalkaya’yı ziyaret edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Pembe ışıklı evlerde neler oluyor? Gizemini çözmek için...

Pembe ışıklı evlerde neler oluyor? Gizemini çözmek için...

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

Kurbanlarını parçaladı, ev eşyası yaptı

Kurbanlarını parçaladı, ev eşyası yaptı

Kendisini ifşa etti! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Kendisini ifşa etti! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştirildi! “12 yaşında zannediyorlar”

Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştirildi! “12 yaşında zannediyorlar”

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.