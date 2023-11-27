Kıvrımlarıyla tanınan Ashley Graham 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' seçildi

Törene transparan detaylara sahip bir elbiseyle giden ve kıvrımlarını sergileyen Graham "23 yıldır bu sektörde olmak bir onurdu. Bu 20 yıldan sonra bile hikayemin, görüntülerimin ve deneyimlerimin küresel bir hale gelmeye devam ettiğini bilmek güven verici. Sektörde engeller devam ederken, artık ben bu alana girdiğimdeki ağırlığı taşımıyorlar. Kaydettiğimiz ilerlemeyi fark etmek ve kutlamak bizim için şart" dedi.