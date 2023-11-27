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  4. Kıvrımlarıyla tanınan Ashley Graham 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' seçildi

Kıvrımlarıyla tanınan Ashley Graham 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' seçildi

27.11.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden Ashley Graham, model olarak çalışmaya başladığı ilk günlerde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılıktan her fırsatta bahsediyordu. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan model bu sefer 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' seçildi.

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Büyük beden modeli olarak tanınan Ashley Graham bu alanda kıvrımlarını göstermekten çekinmeyen ve 0 bedene savaş açan ilk isimlerden olarak tanınıyor.


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İddialı tarzıyla adından söz ettiren model bu sefer 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' seçildi.
Törene transparan detaylara sahip bir elbiseyle giden ve kıvrımlarını sergileyen Graham "23 yıldır bu sektörde olmak bir onurdu. Bu 20 yıldan sonra bile hikayemin, görüntülerimin ve deneyimlerimin küresel bir hale gelmeye devam ettiğini bilmek güven verici. Sektörde engeller devam ederken, artık ben bu alana girdiğimdeki ağırlığı taşımıyorlar. Kaydettiğimiz ilerlemeyi fark etmek ve kutlamak bizim için şart" dedi.
Manken olarak çalışmaya başladığında vücudundan nasıl utandırıldığını her fırsatta anlatan Graham, "Birlikte çalıştığım ilk fotoğrafçılardan biri, anneme 'Ashley kilo verip 12 bedenden 6 bedene inerse sürekli çalışabilir' demişti" sözleriyle gündem olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Model moda
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