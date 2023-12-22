Kızıl Goncalar dizisindeki kırbaç sahnesi olay oldu! İsmailağa Cemaati harekete geçti, RTÜK'ten açıklama geldi

Kızıl Goncalar dizisi yayımlandığı ilk bölümüyle gündem yarattı. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı dizi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı. Yıllar sonra setlere geri dönen Özgü Namal, dizide Meryem Tezel karakterine hayat verirken, Özcan Deniz ise Levent Alkanlı karakteriyle karşımıza çıktı.
Kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş ve Esma Yılmaz gibi isimlerin olduğu dizi yayuımlandığı ilk bölümün ardından beğenildiği kadar tepki de topladı.
Kızıl Goncalar dizisinin ikinci bölüm ön izlemesi ise adeta 'kıyamet' kopardı. Yayınlanan ön izlemedeki kırbaç sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Yayınlanan görüntülerde Meryem'in eşi Naim, zina yapıp bunu eşine itiraf ediyor. Zina yaptığı için eşinden kendisini kırbaçlamasını ve bunu hak ettiğini söylüyor.
Meryem'in 'Bunu bana yaptırma' demesi sonrasında gelişen olaylarda Meryem, zina yaptığı için eşini kırbaçlıyor.
Ön izlemenin yayınlanmasının ardından dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında kısa sürede yerini alırken; tepkiler de peş peşe geldi.