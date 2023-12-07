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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun bu halini görenler şoke oldu!

07.12.2023 16:23 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan ünlü isim şimdi de kilolu haliyle gündem oldu. Türkoğlu'nun bu halini görenler tanımakta zorlandı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğukan Güngör ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor.


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Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi o

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa eski fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Ünlü ismin eski haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Değişimin böylesi', 'Nasıl değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Sıla Türkoğlu oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Günümüzde ise, 2022 yılından itibaren Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle başrolde yer alıyor.

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Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti Oyuncu ünlü oyuncu doğukan güngör karakteri
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