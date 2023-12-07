Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun bu halini görenler şoke oldu!

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğukan Güngör ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor.



Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi o

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa eski fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı Ünlü ismin eski haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Değişimin böylesi', 'Nasıl değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler şoke oldu! O haline yorum yağdı Sıla Türkoğlu oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.