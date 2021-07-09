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Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

09.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç: - "Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor" - "Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyor. Biraz daha sabırlı olurlarsa yakından inceleme fırsatı buluyorlar"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda bulunan yılkı atları, fotoğraf tutkunları ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık alanı kapsıyor.

Deltada koloniler halinde yaşayan 300 civarındaki yılkı atı, doğaya ayrı güzellik katıyor.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, AA muhabirine, deltanın, barındırdığı yaban hayvanları, kuş varlığı, subasar ormanları, gölleri, sazlık alanları, mandaları, fauna ve florasıyla dikkati çektiğini söyledi.

"Deltanın vahşi güzelliği" olarak nitelendirilen yılkı atlarının da yerli ve yabancı doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çektiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kızılırmak Deltası, uluslararası öneme sahip. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında doğal özelliklerini kısmen koruyabilmiş en büyük sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nda yılkı atları da varlığını sürdürüyor. Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor."

Dört mevsim ayrı güzelliğe sahip deltayı her yıl 55-60 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Genç, "Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyor. Biraz daha sabırlı olurlarsa yakından inceleme fırsatı buluyorlar. Bu atlar gruplar halinde yaşıyor. Deltada özgürce dolaşan yılkı atlarının fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen fotoğraf sanatçıları, sabahtan gün batımına kadar çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

- Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç: - "Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor" - "Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyor. Biraz daha sabırlı olurlarsa yakından i

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
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