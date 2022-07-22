KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Yahyakaptan Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta Nihat Öztürk'ün, alzaymır hastası eşi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır evinde yalnız yaşayan Öztürk'ten 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu kızına bildirdi.
Kapıyı açması üzerine Öztürk'ün yerde hareketsiz yattığını gören kızı ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz