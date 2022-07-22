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Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

22.07.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Yahyakaptan Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta Nihat Öztürk'ün, alzaymır hastası eşi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır evinde yalnız yaşayan Öztürk'ten 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu kızına bildirdi.

Kapıyı açması üzerine Öztürk'ün yerde hareketsiz yattığını gören kızı ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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