Kocaeli'de 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Diğer sürücü Cengiz U. ile yanında bulunan ve sınavdan dönen 2 kızı ise kazadan yara almadan kurtulurken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Abdullah S. ile kızları Yasenur ve Yasemin S. ile sürücülerden Mert Ö. yaralandı. Kız kardeşlerin İzmit'te girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) döndükleri öğrenildi.

- Kazada yaralananlardan 2'sinin YKS'den dönen öğrenciler olduğu öğrenildi

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