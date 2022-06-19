KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan 2 kişi ile darbedilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. ile Tayfur D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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