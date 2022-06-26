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Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

26.06.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi silahla 1'i polis 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde bir düğünde alkollü olduğu öne sürülen gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi tabancayla ateş açılması sonucu bacağından, 2 kişi darbedilerek yaralandı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru da kafasına aldığı darbeyle yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Grupları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kalan polis, Eray A, Tolga Ç. ve Mahsun Ç'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de düğündeki kavgada 1'i polis, 5 kişi yaralandı

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