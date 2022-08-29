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Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

29.08.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir metal geri dönüşüm fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bir metal geri dönüşüm fabrikasında çalışan yabancı uyruklu C.T. (27) henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Kocaeli fabrika

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