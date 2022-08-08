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Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

08.08.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Abdurrahman Korhan Caddesi'nde ters yönde ilerleyen M.G. idaresindeki 34 Z 9017 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 06 AIA 11 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 06 AIA 11 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
kaza ters yön yaralı

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