YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.09.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Muallimköy Mahallesi Anadolu Otoyolu Osmangazi Köprü Kavşağında ilerleyen H.Y. idaresindeki 35 BBB 644 plakalı tır, B.Ç. yönetimindeki 34 FJE 437 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü B.Ç. ve yolcu G.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli bariyer yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:29
Öğle
13:02
İkindi
16:37
Akşam
19:26
Yatsı
20:48
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.