KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Muallimköy Mahallesi Anadolu Otoyolu Osmangazi Köprü Kavşağında ilerleyen H.Y. idaresindeki 35 BBB 644 plakalı tır, B.Ç. yönetimindeki 34 FJE 437 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü B.Ç. ve yolcu G.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.
Kocaeli'de tırın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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