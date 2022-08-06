KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde 3 otomobil ve bir panelvan çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü Yakup K, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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