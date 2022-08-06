YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

06.08.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde 3 otomobil ve bir panelvan çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yakup K, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gebze anadolu otoyolu kaza yaralı zincirleme kaza

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:54
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:18
Yatsı
21:52
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.