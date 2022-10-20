Konya'da kargo kutusunda kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 25 kilogram nargile tütünü ve 7 bin 100 litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, haksız kazancın ve devletin vergi kayıplarının önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesinde bir kargo şubesinde şüpheli bir koli olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, kolide 25 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi, paketi almaya gelen şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Selçuklu ilçesinde park halinde bulunan ve üzerinde 1000 litrelik 4 plastik tank bulunan bir araçta ve yakıt aktarılan çekicinin yakıt deposunda yapılan aramada 7 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Her iki olayda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.