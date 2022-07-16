Konya'da "lavanta günleri" etkinliği başladı

Konya'da Karatay Belediyesinin düzenlediği geleneksel "lavanta günleri" etkinliği başladı.

Karatay ilçesindeki Karaaslan Üzümcü Mahallesi Kosova Caddesi'ndeki 400 dönümlük lavanta bahçelerinde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinlikte yaptığı konuşmada, lavantanın endüstriyel anlamda oldukça değerli olduğunu belirtti.

Lavantanın kozmetikten temizliğe birçok alanda kullanıldığını dile getiren Kılca, "Hem ekonomik katkısı var hem de kurak alanlarda yetiştirilebiliyor. Hem çiftçilerimize örnek olmak hem de katma değer üretmek için bu bitkiyi tercih ettik. Konya'nın güzelliğine güzellik katmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Lavanta bahçelerini bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.