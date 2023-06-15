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Konya'daki "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nda hedefler başarıyla vuruldu

15.06.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ev sahipliğinde, gerçek mühimmatın kullanıldığı "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı" Konya'da yapıldı.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığının Atış Sahası'nda yapılan tatbikata, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Katar katıldı.

Nijerya, Brezilya, Suudi Arabistan, Pakistan, Bosna Hersek, Gürcistan ve Almanya'da tatbikatta gözlemci statüsünde bulundu.

Gerçeğe yakın harekat ortamında gerçekleştirilen, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının katıldığı tatbikatta, jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı (HİK), ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopterler kullanıldı.

Ayrıca T70 Genel Maksat Helikopteri ile Katar Hava Kuvvetleri unsurlarına ait Apache helikopterleri de tatbikatta ilk defa yer aldı.

Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yerinde takip etti.

HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Atış sahasında konvoy koruma, yakın hava desteği, bölgeden yaralı tahliyesi, paraşütle atlama ve düşman bölgesinden personel kurtarma görevleri gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve İleri Harekat Kontrolörü Ekibi (JTAC) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Bu sahneler, atış sahasındaki gözlem kulesinden dikkatle izlendi.

Askeri personelin düşman tehlikesinden kurtarılmasının ardından hava unsurlarınca, belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.

Konya'daki "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nda hedefler başarıyla vuruldu

- Jetlerin de aralarında yer aldığı uçaklar, helikopterler ile İHA'ların görev aldığı ve gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da izledi - Tatbikatın yapıldığı atış sahasında konvoy koruma, yakın hava de

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı

Uluslararası Anadolu Ankası - 2023 Tatbikatı
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