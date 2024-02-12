Kopuk ile ekrana dönen Biran Damla Yılmaz ceketini çıkarıp sütyeniyle poz verdi

Kaan Yıldırım, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan ve Kadir Çermik gibi başarılı isimlerin rol aldığı Kopuk dizisiyle ekrana dönen Biran Damla Yılmaz son pozuyla sosyal medyayı salladı.
Kopuk dizisinde İpek karakterine hayat veren Biran Damla ceket-sütyen kombiniyle poz verdi.
Ceketinin içine yalnızca sütyen giyen ve bir süre sonra ceketini de indirerek sütyenle poz veren güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.
Güzel oyuncunun pozlarına "Nutkum tutuldu", "Çok güzelsin" yorumları geldi.
Kopuk dizisinde İpek karakteri ile başrolde bulunan Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine ise 2013 yılında başladı. Dizi ve filmlerde rol alan Yılmaz, Mucize 2 filminde de başarılı bir performans sergilemişti.